Женщину из Новой Боровой оштрафовали на 870 рублей за то, что она выкрикивали лозунги из окна квартиры

Женщину из Новой Боровой оштрафовали на 870 рублей. Фото: Белсат

В Минске жительницу Новой Боровой оштрафовали на 870 рублей за то, что она выкрикивали «Жыве Беларусь» из окна своей квартиры. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

На Татьяну составили протокол по статье 24.23 КоАП. В нем было указано, что женщина 7 марта, в воскресенье, «в 21.03, высунувшись из окна своей квартиры, выкрикивала «Жыве Беларусь». Квартира Татьяны находится на восьмом этаже. В РУВД данный факт расценили как несанкционированное пикетирование.

Сама женщина рассказала, что ее в это время не было в квартире. Судья Московского района Новикова спросила, почему же в таком случае протокол составили на нее. Татьяна предположила, что это может быть связано с тем, что ранее ей уже присылали предупреждение от милиции из-за снежинок на окне.

В рапорте свидетель-милиционер указал три квартиры, из окон которых выкрикивали лозунги.

Татьяну, мать троих несовершеннолетних детей, оштрафовали на 30 базовых величин – 870 рублей.

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