В Витебске в общежитии произошел пожар: погибла женщина, эвакуировали почти 100 человек

В Витебске в общежитии произошел пожар. Фото: МЧС

В Витебске в общежитии №5 телезавода «Витязь», которое расположено на улице Петруся Бровки, в пятницу, 19 марта, произошел пожар. Информацию об этом разместили на сайте МЧС.

- Пожар произошел в жилом блоке на четвертом этаже. Весь коридор был в плотном дыму, люди не могли покинуть здание. Сотрудники МЧС дали им маски и вывели на улицу. Таким образом спасли десять человек, из которых было пятеро детей. В блоке, где случился пожар, в ванной комнате на полу спасатели обнаружили женщину без сознания, - прокомментировали в МЧС.

В Витебске в общежитии произошел пожар. Фото: МЧС

И добавили, что 52-летнюю женщину пытались реанимировать врачи, но она скончалась.

Пожар тушили более десяти пожарных расчетов. Из общежития были эвакуированы более 90 жильцов.

В МЧС отметили, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

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