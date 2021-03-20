Журналист Андрей Александров останется под стражей до 12 апреля. Фото: БАЖ

Журналист Андрей Александров останется под стражей до 12 апреля. Он был задержан по подозрению в финансировании протестной деятельностиОб этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

- Следствие хотело продлить нахождение журналиста и медиаменеджера под стражей до 12 мая, но прокуратура санкционировала нахождение под стражей только до 12 апреля, - рассказал адвокат Александрова Антон Гашинский.

Он также добавил, что об этом ему стало известно от его подзащитного, а с документами его пока не ознакомили.

Напомним, что журналист Андрей Александров был задержан 12 января 2021 года.

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