В Беларуси на 21 марта объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси на воскресенье, 21 марта, объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре. Об этом сообщили на сайте pogoda.by.

По стране в воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах Беларуси прогнозируется небольшой мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать северо-западный, западный умеренный. Прогнозируется усиление ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем от минус 1 до плюс 5 градусов.

В Минске 21 марта ожидается небольшой мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается северо-западный, западный умеренный.

Утром температура воздуха составит от минус 3 до минус 5, днем – от 0 до плюс 2, вечером – от минус 2 до минус 4.

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