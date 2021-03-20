«ДТП было со вкусом»: Youtube-блогера Никиту Мелкозерова сбил автомобиль

Youtube-блогера Никиту Мелкозерова сбил автомобиль. Фото: инстаграм Никиты Мелкозерова

Youtube-блогера Никиту Мелкозерова сбил автомобиль. Инцидент произошел 3 марта. Об этом сообщает издание «Наша нiва».

- Вечером я пошел в аптеку, чтобы купить таблетки от живота. Заодно решил прогуляться по району – я стал довольно активным и выхаживал по 10 тысяч шагов в день. Переходил дорогу на зеленый свет, смотрел в направлении улицы Ломоносова, а потом – уже в направлении Калинина. Авто было люксовое, так что ДТП со вкусом. Мне удалось впервые прокатиться на такой машине. Я все же думал, что это букет в салоне, а не на капоте, - шутит Мелкозеров.

Он добавил, что первое, что сделал – это собрал наушники Air Pods, так как это первая вещь в жизни, которая была куплена в кредит, а выплачен он был лишь недавно.

- После этого мы вместе с мужчиной, который меня сбил, поехали кататься по больницам. Да, он тоже очень перепугался, - сказал Никита.

Молодого человека отвезли в больницу скорой медицинской помощи, где сделали МРТ и рентген. Выяснилось, что у блогера сломан отросток шейного позвонка и порвана коленная связка.

- Мне наложили несколько швов на затылке. Должен отметить доктора – он заканчивал классные курсы кройки и шитья, так как у меня почти ничего не заметно. Я остался на неделю в больнице. Меня положили в палату на шесть человек. И, кстати, нашлись таблетки, за которыми я шел в аптеку, - отметил Мелкозеров.

Блогер шутит, что теперь у него воротник, в котором он похож на Уильяма Шекспира.

- Да, именно так. Причем на его лучшем портрете, и красивый спортивный отрез (до сих пор был наложен гипс – Ред.). Мне удалось приблизиться к профессиональным футболистам хотя бы по этой части. Закончилась уже первая из восьми недель, которые мне предстоит проходить в ортезе. Своего «Шекспира» я периодически снимаю, но с ним мне нужно провести месяц или даже больше, - рассказал Никита.

По факту произошедшего ГАИ проводит проверку. Водитель, по словам Мелкозерова, оказался нормальным мужчиной, интересовался его здоровьем. Постепенно блогер возвращается к работе и записывает новые выпуски для своего youtube-канала.

- Это тактика, чтобы с ума не сойти дома. Я здесь ведь все уже видел, понемногу стараюсь двигаться. Погода сейчас не очень, - говорит Никита.

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