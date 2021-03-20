Сотрудники ГАИ на МКАД остановили водителя в качестве понятого, а тот оказался пьян Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники ГАИ на МКАД остановили водителя в качестве понятого, а тот оказался пьян. Об этом проинформировали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в четверг, 18 марта, на 17-ом километре внутреннего кольца МКАД. Удалось установить, что при оформлении ДТП инспекторы ДПС остановили водителя автомобиля «Фольксваген», чтобы привлечь его в качестве понятого. Оказалось, что мужчина был пьян, - сообщили в ведомстве.

В крови водителя содержалось 2,49 промилле алкоголя

В отношении мужчины был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин – 5 800 рублей – с лишением права управления сроком на пять лет.

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