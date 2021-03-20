Два ресурса в Telegram признаны экстремистскими в Беларуси. Фото: pixabay

Telegram-канал «Брест: Слухи и факты» и Telegram-чат «Брест 97%» признаны экстремистскими материалами. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе МВД.

«По инициативе ГУБОПиК МВД такое решение суда Ленинского района Бреста вынесено 17 марта в отношении канала «Брест: Слухи и факты» и чата «Брест 97%». Теперь опубликование (репост) информации из этих сообществ влечет административную ответственность по ст. 19.11 КоАП», – поясняется в сообщении.

Также в МВД уточнили, что Telegram-канал «Брест: Слухи и факты» – это популярный протестный ресурс Брестчины, где распространяются материалы о незаконных массовых мероприятиях.

«В Telegram-чате «Брест 97%» состоят придерживающиеся деструктивных взглядов лица и размещаются призывы к протестам», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что администраторы ресурсов систематически распространяют экстремистские материалы с различных источников, в том числе признанных экстремистскими официально, а также сами осуществляют такую деятельность.

В МВД напомнили, что в прошлом году cуд Центрального района Минска признал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

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