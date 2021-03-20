Ребенок провалился под лед в Бобруйске и погиб

Следователи работают на месте гибели ребенка в Бобруйске. Днем 20 марта он провалился под лед на реке Березина и погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«10-летний ребёнок провалился под лёд. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей и врачей. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия спасти его не удалось», – уточнили в СК.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

«ДТП было со вкусом»: Youtube-блогера Никиту Мелкозерова сбил автомобиль

В результате случившегося, у Мелкозерова оказался сломан отросток шейного позвонка и порвана коленная связка (подробности).

В Витебске в общежитии произошел пожар: погибла женщина, эвакуировали почти 100 человек

В МЧС сообщили, что причина, по которой мог случиться пожар – неосторожное обращение с огнем (подробности).

Овчарка провалилась под лед в Полоцке – ее вытащили спасатели

Пес сначала боялся, но позже доверился сотрудникам МЧС и успокоился (подробности).