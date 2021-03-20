Новый облик приобретет вся система: Глава Минфина рассказал о грядущих изменениях для бюджетников

Повышать зарплаты бюджетникам будут в том числе за счет оптимизации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Значительные новшества ждут работников бюджетной сферы в Беларуси. В частности, в среднесрочном периоде будет пересмотрен штат всех бюджетных организаций республики. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов в статье, опубликованной в журнале «Финансы. Учет. Аудит».

По его словам, в настоящее время Беларусь находится в условиях сжатия ресурсов бюджета. На ситуации сказалось увеличение затрат на обслуживание долгов, поддержку реального сектора экономики и банковской системы. В таких условиях, как считает министр, главная задача – найти внутренние резервы для наращивания социальных расходов.

Селиверстов напомнил также, что на повышение зарплат работников бюджетной сферы, которая ранее анонсировалась в рамках программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет, нужно будет 7,2 млрд рублей в год, а это свыше 3 % к ВВП Беларуси.

В связи с этим, как отметил министр, повышать зарплаты бюджетникам нужно за счет внутриотраслевой оптимизации.

– Как итог вынужденного процесса, новый облик приобретет вся система бюджетных организаций. Бюджетному сектору придется уходить от статичного состояния, реформируясь параллельно изменению экономической ситуации, – пояснил он в статье.

В среднесрочном периоде в Беларуси пересмотрят штат всех бюджетных организаций страны, а с 1 января 2023 года внедрят механизм медицинской аккредитации организаций здравоохранения.

– Бюджетное финансирование на их содержание будет выделяться при условии соответствия предоставляемых услуг базовым (эталонным) требованиям оказания медицинской помощи населению, – раскрыл подробности глава Минфина.

Кроме того, в Беларуси упорядочат сеть бюджетных организаций. Селиверстов считает, что «не объемы финансирования должны соответствовать сети бюджетных учреждений, а, наоборот, штаты, количество организаций, расходы на их модернизацию и развитие – подстраиваться под существующие возможности».

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