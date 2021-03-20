Бабарико из СИЗО высказался о том, удалось ли Беларуси сохранить подлинную независимость

Виктор Бабарико был задержан 18 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-банкир, которого не зарегистрировали в качестве кандидата в президенты на выборах-2020, в настоящее время находится в СИЗО. Бабарико дал интервью РБК, которому удалось передать вопросы и получить ответы.

Так, Бабарико считает соотношение пострадавших протестующих с одной стороны и силовиков и сторонников режима с другой было непропорциональным и опровергает тезис о том, что жесткость правоохранительных органов во время разгонов белорусских протестов была оправданной.

Он пояснил, что такие силовые разгоны вовсе не помогли спасти страну, как утверждают чиновники, а наоборот снизили ее политическую и экономическую самостоятельность. Бабарико добавил в ответах РБК, что спасать страну можно «только от внешней угрозы, которой не было».

Сохранить настоящую независимость в Беларуси не смогли, считает Бабарико.

– Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно, – объяснил он.

Напомним, что суд над Виктором Бабарико начался 17 февраля этого года, затем был объявлен перерыв, заседания возобновятся 22 марта.

В июле 2020-го Генпрокуратура сообщала, что Виктору Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям: кроме тех, которые ему вменяются сейчас, тогда ему предъявляли обвинение и по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов). Сейчас в обвинении остались только две статьи: получение взятки (ч.3 ст. 430) и легализация средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 235 УК).

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