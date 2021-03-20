Ученые объяснили, что надежнее защищает от коронавируса: вакцинация или антитела после болезни

Прививка надежнее защищает от коронавируса, чем антитела после болезни. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прививка защищает от коронавируса лучше, чем приобретенные после заболевания антитела.

В частности, исследователи из США установили, что в связи с быстрым темпом распространения и постоянной мутации коронавируса антитела, выработавшиеся после заражения, намного хуже защищают от новых штаммов, пишут «Известия».

По словам экспертов, в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у переболевших.

– Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет, в любом возрасте, – заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Специалист подчеркнул, что при заражении смертность и вероятность тяжелого течения болезни среди пожилых людей намного выше, чем возможные побочные эффекты после прививки.

Он добавил, что молодым людям не стоит успокаивать себя тем, что среди них показатели смертности невысокие, поскольку COVID-19 вызывает последствия, которые могут оказаться очень серьезными.

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