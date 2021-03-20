Список экстремистских материалов в Беларуси пополнили новые Telegram-каналы. Фото: pixabay

Гомельский суда вынес решение, согласно которому в список экстремистских материалов в Беларуси добавили четыре ресурса из мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте Министерства информации.

Там опубликован новый список, в который попали Telegram-ресурсы «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97%», «Водители 97» и «Речица для жизни ЧАТ». Решения суда уже вступили в силу.

Напомним, что ранее 20 марта в пресс-службе МВД сообщили о признании экстремистскими материалами Telegram-канала «Брест. Слухи и факты» и чата «Брест 97%». Их добавят в перечень после того, как истечет срок, отведенный на обжалование.

За перепечатки, ссылки, репосты и сохранение информации с этих ресурсов пользователей могут наказать штрафами.

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