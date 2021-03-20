Автомобиль вылетел в кювет в Пуховичском районе и опрокинулся – водитель погиб. Фото: ГАИ
Смертельная авария произошла в Пуховичском районе 20 марта. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, в результате погиб водитель. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
По предварительным данным, примерно в 14.45 на ул.Центральной в деревне Ситники 65-летний мужчина, находившийся за рулем «Пежо», не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет. Его машина опрокинулась – водитель скончался на месте происшествия.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователь, представитель ГКСЭ по Минской области.
В ГАИ напомнили водителям, что нужно выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных условий, снижать скорость перед потенциально опасными участками дороги.
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