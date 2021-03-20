Минздрав предупредил белорусов о начале сезона активности клещей. Фото: pixabay

Сезон активности клещей начался в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Уже есть первые пострадавшие. В частности, в марте в Брестской и Гомельской областях медики зарегистрировали первых пациентов, которые, посещая леса, пострадали от присасывания клещей.

В Минздраве напомнили, что на территории всей Беларуси есть вероятность заражения человека клещевыми инфекциями, и перечислили главные правила, как обезопасить себя.

Так, собираясь в лес или на дачу, нужно выбрать такую одежду и обувь, чтобы она закрывала все участки тела. Стоит пользоваться репеллентами.

Нужно осматривать себя каждый час пребывания в лесу и после возвращения. Клещи могут находиться не только на одежде, но и на вещах, цветах и т.д.

Если обнаружен клещ, нужно обращаться в больницу или поликлинику (там окажут медицинскую помощь, а если будет нужно – курс лечения антибактериальными лекарствами).

В случаях, когда нет возможности срочно обратиться к медикам, следует удалить клеща самостоятельно. Это можно сделать при помощи спецустройства или нитяной петли. При этом нельзя допускать резких движений, клеща нужно достать целиком. После его удаления обработать участок тела, где он был, любым спиртовым раствором.