Определились представители Беларуси на взрослом и детском музыкальных конкурсах на «Славянском базаре-2021»

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2021". Фото: Telegram

Даниил Мышковец будет представлять Беларусь на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» на фестивале «Славянский базар» в этом году.

Финал национального отбора проходил 20 марта во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове, сообщает Telegram-канал ONT NEWS.

Константин Мазуркевич. Фото: БЕЛТА

Тем временем представителем нашей страны на XIX Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск» будет Константин Мазуркевич.

Как отмечается в Telegram-канале ATN NEWS, 13-летний вокалист из Минска выиграл 20 марта национальный отбор на этот конкурс, проходивший в Борисове. Всего было десять участников.

Добавим, что в этом году фестиваль «Славянский базар» планируется провести с 14 по 19 июля. В рамках форума состоятся международные конкурсы эстрадных исполнителей «Витебск» (взрослый и детский).

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