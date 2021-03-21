Стало известно, на каких условиях студенты из Беларуси могут вернуться на учебу в Россию

Россия готова снова принять студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство науки и высшего образования России опубликовало распоряжение, по которому студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных курсов из-за границы могут приехать в Россию для продолжения учебы. Речь идет о странах, которые Роспотребнадзор счел благополучными в плане эпидемиологической обстановки. В списке 25 государств, среди них есть и Беларусь.

Также ведомство уточняет, на каких условиях студенты могут приехать в Россию. Чтобы вернуться на учебу, нужно за 10 дней до даты въезда предупредить об этом свой вуз, и он вышлет необходимые инструкции.

Также въезжающим нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус не раньше, чем за 3 дня до поездки, и сразу по прибытии в Россию. До получения результатов второго теста необходимо оставаться в самоизоляции.