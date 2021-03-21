«Продвигались ползком, на ощупь»: в Пружанском районе на пожаре спасли человека

В Пружанском районе чуть не сгорел сельчанин. Фото: МЧС

Пожар в деревенском доме в Загаличах Пружанского района Брестской области случился 20 марта вечером. Об этом спасателям сообщили соседи. Они заявили, что в доме задымление, а внутри находится человек.

На вызов выехало отделение пожарного аварийно-спасательного поста №18 Пружанского райотдела по ЧС.

– Ползком, на ощупь, так как не было ничего видно, стали продвигаться по помещениям. В четвертом по ходу движения помещении в дверном проеме на полу в бессознательном состоянии обнаружили хозяина дома. Вынесли его на свежий воздух и передали уже находившейся на месте бригаде скорой медицинской помощи, - рассказывает о том, как происходило спасение человека, командир отделения Сергей Пянко, его цитирует пресс-служба МЧС.

Мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали. Причина пожара уточняется. В доме сгорели кровать и постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.

Возраст хозяина дома не уточняется.