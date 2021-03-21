«Заснул за рулем»: стали известны подробности ДТП в Минске по вине водителя с 2,65 промилле

Из-за пьяного водителя получилось массовое ДТП. Фото: ГАИ УВД Мингорисполкома

Авария произошла в Минске около 23 часов 20 марта. По информации ГАИ УВД Мингорисполкома, на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого столкнулись «Рено Меган» и «Пежо».

По предварительной информации, «Пежо» остановился на перекрестке на красный сигнл светофора, а в него врезался «Рено Меган». Из-за этого «Пежо» протаранил впереди стоящий «Рено Логан», а тот по цепочке «Опель». В результате массового ДТП никто не пострадал, только машины получили поврежделния.

Известно, что за рулем «Рено Меган» находился 28-летий водитель. Разбирательство установило, что он ехал в пьяном виде. Освидетельствование показало 2,65 промилле алкоголя в крови. Предположительно, мужчина уснул за рулем.