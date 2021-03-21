Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 марта 2021 года: 1152 новых случая COVID-19 и 9 смертей за сутки

Последние данные о коронавирусе в Беларуси.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минздрав Беларуси поделился новой актуальной статистикой о количестве заболевших коронавирусом в стране за последние сутки.
За сутки количество зараженных COVID-19 приросло на 1152 человека. Это меньше, чем день назад - тогда было зарегистрировано 1355 новых заражений.
Выписаны из больниц 1 346 пациентов. Умерли 9 человек.
По данным Минздрава, за весь период распространения ковида в Беларуси от инфекции умерли 2 157 человек. Всего выздоровели 301 442 пациента с коронавирусом.