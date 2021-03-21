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Общество21 марта 2021 13:03

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 марта 2021 года: 1152 новых случая COVID-19 и 9 смертей за сутки

Собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 21 марта
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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Последние данные о коронавирусе в Беларуси.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси поделился новой актуальной статистикой о количестве заболевших коронавирусом в стране за последние сутки.

За сутки количество зараженных COVID-19 приросло на 1152 человека. Это меньше, чем день назад - тогда было зарегистрировано 1355 новых заражений.

Выписаны из больниц 1 346 пациентов. Умерли 9 человек.

По данным Минздрава, за весь период распространения ковида в Беларуси от инфекции умерли 2 157 человек. Всего выздоровели 301 442 пациента с коронавирусом.