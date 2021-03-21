Какой будет погода в понедельник 22 марта в Беларуси

Стало известно, ожидать ли потепления в понедельник. Фото: Оксана БРОВАЧ

Белгидромет предупреждает о гололедице, которая может сохраниться на отдельных участках дорог в Беларуси 22 марта.

По прогнозу Белгидромета, 22 марта в Беларуси возможен кратковременный снег. Будет облачная с прояснениями погода, ночью и в отдельных районах днем выпадет снег или мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный, умеренный с порывами в Минске до 12 м/с.

Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью похолодает до -1 – -6 градусов.