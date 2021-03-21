В Солигорском районе спасатели 4 часа искали 91-летнего пенсионера

Фото: МЧС

Подробностями поиска пожилого человека поделились в МЧС.

Сообщение о пропаже мужчины в районе деревни Страковичи Светлогорского района поступило в милицию в 21:00 20 марта. По предварительной информации, пенсионер около 18 часов вечера ушел в лес и не вернулся.

По вызову на поиски пожилого мужчины отправились сотрудники внутренних войск и спасатели. Через несколько часов он был найден. Оказывается,ю старик остался в лесу и спрятался в волоке порубочных остатков.

Его укрыли форменной одеждой и вынесли на лесную дорогу, чтобы там мужчину забрали медики. Сотрудники скорой помощи осмотрели пенсионера и пришли к выводу, что он находится в удовлетворительном состоянии, и госпитализация ему не нужна.