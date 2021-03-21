Что случилось с председателем БСДП Игорем Борисовым: по словам жены, неизвестные забрали политика на ее глазах

Пропал председатель БСДП Игорь Борисов.

О том, что днем 21 марта Игорь Борисов был буквально похищен неизвестными людьми в центре Минска, сообщила его супруга Алена Борисова в своем Фейсбуке – по ее словам, это произошло прямо на ее глазах, а также глазах ребенка. Подробности пока неизвестны.

Напомним, 38-летний Игорь Борисов – белорусский политик, журналист. В 2004 году окончил Белорусско-Российский университет (Могилев), в 2009 году — Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера-электрика и политолога.

В 2004—2006 годах работал на заводе «Могилевлифтмаш», в 2009 году — в организации «Служба комплектации трубопроводов — завод полимерных труб». Как заявлял сам Борисов, в обоих случаях был уволен за политическую деятельность.

С 2001 года Игорь Борисов состоит в Белорусской социал-демократической партии (БСДП) «Грамада». С 2008 года — член Центрального комитета БСДП, с 2009 года отвечал за партийную работу в Могилевской области, а также является членом Президиума БСДП. С октября 2010 года занимал должность заместителя председателя партии. С 13 марта 2016 года первый заместитель председателя БСДП. С 11 марта 2018 года председатель БСДП.

Также Борисов занимается журналистской и редакционной деятельностью. Он был одним из учредителей газеты «Наш Могилев», а с 2010 по 2017 год являлся ее главным редактором. Также с 2011 по 2016 год он был главным редактором партийного журнала «Женщины БСДП» и других партийных изданий. Регулярно публикует свои статьи в газете «Народная воля» и на сайте Naviny.by.

Партия, которую возглавляет Игорь Борисов, была одной из тех, кто подал в Мингорисполком заявку на проведение шествия, митинга и концерта в День Воли, который отмечают 25 марта.

Игорю Борисову, сообщал он, также предлагали стать гостем Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года, которое прошло в феврале. Но политик отказался.