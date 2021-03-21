Страшная трагедия под Минском: на пожаре погибли трое мужчин

Страшная трагедия под Минском: на пожаре в Колодищах погибли трое мужчин. Фото: СК.

Все случилось рано утром в воскресенье, 21 марта. В 101 позвонил очевидец и сообщил, что в поселке Сухорукие – это между Минском и пригородными Колодищами – горит деревянный дом. На место срочно выехали пожарные. В ходе тушения они нашли внутри тела трех человек. По предварительной информации, погибшими являются мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Они официально не работали, двое арендовали жилье у третьего, - сообщает Следственный комитет Беларуси.

- Минским РОСК по факту гибели людей проводится проверка. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщает СК.

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