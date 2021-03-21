Глава Минфина Беларуси рассказал о новых налогах для ИП.

В Беларуси планируют изменить налоговыплаты для индивидуальных предпринимателей. Об этом в своем материале в издании «Финансы. Учет. Аудит» написал министр финансов Юрий Селиверстов.

По словам руководителя Минфина, в стране нужно сформировать уровень дохода бюджета, но без сильного давления на экономику. При этом увеличивать налоговую базу планируется за счет отмены некоторых льгот, а вместе с тем и совершенствованием порядка уплаты основных налогов.

Также в стране планируется повысить вовлеченность малого и среднего бизнеса в формирование доходов бюджета.

В стране будет введена четкая градация категорий предпринимательства: самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. Для каждого из них будет установлен налоговый режим, а сумма выплат будет соразмерна с доходом.

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