Лукашенко с сыновьями приехал в Хатынь.

21 марта в 20:00 Александр Лукашенко вместе с тремя своими сыновьями приехал в мемориальный комплекс «Хатынь». Там анонсировано проведение так называемой Всебелорусской молитвы о мире: траурный митинг-реквием, где представители четырех конфессий прочитают молитву.

Президент Беларуси возложил венок, после этого цветы к монументу возложили трое его сыновей, затем - представители религиозных конфессий, затем - чиновники.

Еще днем в сторону Хатыни поехали участники провластного автопробега.

Завтра, 22 марта в 11 часов утра возложить цветы к мемориалу в Хатыни смогут и другие граждане.

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