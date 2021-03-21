Лукашенко: «Всем, кто поклоняется БЧБ-флагам, говорю - иди в Хатынь и смотри!». Кадр трансляции.

21 марта Александр Лукашенко вместе с тремя своими сыновьями приехал в мемориальный комплекс «Хатынь» - принял участие во Всебелорусской молитве о мире. Президент возложил венок, а после этого обратился с речью, Он сказал, что в этот памятный вечер накануне очередной годовщины хатынской трагедии он хочет обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы, но такие, к сожалению, есть в современной Беларуси, сказал он.

- Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм «нес на нашу землю цивилизацию»; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: «Иди и смотри!» Иди в Хатынь, Борки, Олу‚ Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам «Тростенец», «Яма», «Красный Берег», - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

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