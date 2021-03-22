Группа «Галасы ЗМеста» написала две новые песни для конкурса «Евровидение – 2021». Фото: galasyzmesta.by

Группа «Галасы ЗМеста» написала две новые песни для конкурса «Евровидение – 2021». Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал лидер группы Дмитрий Бутаков.

- Мы пишем по две песни в неделю. Уже шесть штук написано. Две мы уже отобрали и отослали. Одна композиция получилась более веселая, а вторая – более грустная. Будем ждать, какую именно выберут. Совсем скоро и белорусы смогут послушать песни, - отметил Бутаков.

Он добавил, что никакого шоу во время выступления на конкурсе «Евровидение – 2021» не планируется, а две новые песни также написаны в стилистике 80-х, но более роковой манере.

По словам Бутакова, в любой песне есть возможность услышать желаемое.

- Наверное, были какие-то люди заинтересованные, которые сделали, чтобы так песню «Я научу тебя» восприняли. Ну опять же, слова – это такая вещь, что к любому слову можно привязать что угодно. Песню не берут по политическим мотивам. Когда Европейскому вещательному союзу задавали вопрос, они ничего внятного сказать не смогли. Лишь только: меняйте песню или же вы не едете. Нет вопросов – поменяли, - подчеркнул Бутаков.

Дмитрий Бутаков рассказал, что на Западе композиция «Я научу тебя» очень полюбилась слушателю.

- Судя по всему, большинство этих хейтеров где-то в Беларуси или около того образовались. На Западе же адекватные и взрослые люди абсолютно нормально воспринимают песню «Я научу тебя». Даже хвалят и напевают ее. Мне прислали англоязычную версию, дети поют и на скрипочке играют. По радио песню крутят у нас, в Украине, Канаде, Казахстане. Песня пошла в народ. Все нормально, - подытожил лидер группы.

Напомним, что Европейский вещательный союз заявил о том, что песня «Я научу тебя» не сможет быть представлена на конкурсе «Евровидение – 2021» от Беларуси.

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