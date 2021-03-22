Виктор Лукашенко – об Олимпиаде в Токио: «Наши спортсмены будут выступать под нашим флагом, будет звучать наш гимн»

Глава НОК рассказал, что белорусский спортсмены на Олимпиаде в Токио будут выступать под белорусским флагом, будет звучать белорусский гимн. Фото: сайт НОК

Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что на Олимпиаде в Токио белорусские спортсмены будут выступать под белорусским флагом, будет звучать гимн Беларуси.

- Международный олимпийский комитет не пошел на обострение ситуации. Наши спортсмены будут выступать под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, что это является самым важным, а остальное вторично. Что же касается в целом ситуации между МОК и НОК, то мы с ними всегда были в достаточно близком общении. Здесь также стоит упомянуть о переработке устава НОК: было сделано очень много, было много переговоров, движения навстречу друг другу. Мы нашли достаточно конструктивный подход и со стороны МОК. Что же касается отдельных пунктов, да, они были сугубо политизированные. Мы в будущем постараемся данный вопрос разрешить. Надеемся, что это будет двусторонне движение, так как раньше такого движения не наблюдалось. Всю информацию, которая была необходима для МОК, мы предоставили. Выборы в Национальный олимпийский комитет были проведены сугубо по нашему уставу, - подчеркнул Лукашенко.

Он также рассказал о том, что чуть ил не каждый месяц приходя новые вводные от организаторов Олимпиады.

- По международным каналам мы пока подтверждаем, что Олимпиада в Токио должна состояться. Олимпийский огонь должен зажечься 23 июля 2021 года. Что же касается пребывания спортсменов на Олимпиаде, в олимпийской деревне, то здесь очень много ограничений, новых вводных. К примеру, у спортсменов будет мобильное приложение, с помощью которого они будут следить за здоровьем, а информация будет передаваться организаторам Игр. Спортсмены должны будут прибыть на мероприятия за пять дней до начала Игр и уехать через два дня после того, как они завершаться. Помимо этого, спортсмены не смогут посещать другие спортивные соревнования в качестве зрителей, - проинформировал Виктор Лукашенко.

Президент НОК добавил, что белорусские спортсмены будут жить в олимпийской деревне. Уже удалось завоевать 74 лицензии, но в планах более 100.

- Белорусская делегация на Олимпиаде в Токио будет состоять примерно из 200 человек – спортсмены, тренеры, медицинский персонал, технические сотрудники. Планируется проведение тестов на коронавирус один раз в четыре дня. Есть серьезные ограничения: дистанцирование в районе двух метров друг от друга, спортсмены смогут тренироваться и выступать на соревнования, а вот экскурсии и выезды за пределы олимпийской деревни не предусмотрены. Также пока не планируется обязательная вакцинация, но правила будут одинаковы для всех спортсменов, - отметил Лукашенко.

Виктор Лукашенко сообщил, что над дизайном и пошивом формы для белорусских спортсменов занимались только отечественные специалисты.

Напомним, что 26 февраля в Национальном олимпийском комитете выбрали нового главу НОК. Им стал Виктор Лукашенко. Уже 8 марта стало известно о том, что в МОК не признали нового президента НОК.

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