Лукашенко отправил поздравительную телеграмму Динаре Алимбековой. Фото: tut.by

Александр Лукашенко отправил поздравительную телеграмму Динаре Алимбековой. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Твои успехи и почетный титул лучшей молодой биатлонистки мира – это прекрасный пример подражания для нашей молодежи, а также значимый вклад в развитие богатых традиций белорусской школы биатлона, - написано в поздравлении президента.

Напомним, что Динара Алимбекова завоевала серебряную медаль на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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