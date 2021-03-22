В Минске водитель маршрутки вышел из машины, поскользнулся и попал под троллейбус. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске водитель маршрутки вышел из машины, поскользнулся и попал под троллейбус. Информацию опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел 21 марта, в воскресенье. Удалось установить, что у дома №5 по улице Бобруйской водитель маршрутки выходил из машины, поскользнулся и попал под троллейбус, который проезжал мимо, - пояснили в ведомстве.

Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.

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