В Минске 21 марта открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета. Фото: сайт БПЦ

В Минске 21 марта, в воскресенье, открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета. Его открыли в день рождения первого Патриаршего экзарха всея Беларуси. Об этом сообщили на сайте БПЦ.

В самом начале митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, совершил заупокойную литию в храме святителя Кирилла Туровского, который находится при Минской духовной академии. Торжественная церемония открытия мемориального кабинета продолжилась в музейном корпусе. Среди почетных гостей на ней были епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак.

- Раньше мы здесь собирались для того, чтобы поздравить владыку экзарха с днем рождения. Сегодня мы сюда пришли помолиться об упокоении его души и открыть мемориальный кабинет, где воспроизведена обстановка, в которой он работал. Если охарактеризовать служение владыки Филарета, то уместно вспомнить слова, которые он когда-то сказал во время общения со студентами Минской духовной семинарии: «Надо просто активно жить и активно трудиться». Эти слова были словами назидания и наставления молодому поколению, будущему поколению священнослужителей. Это также был принцип жизни почившего экзарха, - подчеркнул глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.

В открывшейся экспозиции представлены личные вещи и награды, которые ранее были переданы музею самим митрополитом Филаретом, книги отзывов с записями, отправленные ему почетными гостями рукописные документы, облачения, иконы, предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции архипастыря, а также одна из любимых икон владыки экзарха – образ святого Филарета Милостивого из домового храма в честь Собора Белорусских святых при Минском епархиальном управлении.

Экспозиция расположена на базе Церковно-исторического музея Белорусской православной церкви на улице Зыбицкой, 27.

Церковно-исторический музей Белорусской православной церкви был создан в 2013 году. В нем три зала. При открытии музея была создана экспозиция, которая посвящена митрополиту Филарету. Ее реконструкция была начата в 2020 году. Экспозиция пополнилась столом и креслом, за которыми работал владыка в своих покоях, а также мебелью из его рабочего кабинета.

Напомним, что митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси скончался 12 января.

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