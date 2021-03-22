Сотрудники милиции проверяют информацию о минировании предприятия «Крион». Фото: belnaviny.by

Сотрудники милиции проверяют информацию о минировании предприятия «Крион». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

- В понедельник, 22 марта, в шесть утра на почту предприятия поступило электронное сообщение о заложенном взрывном устройстве, - прокомментировали в ведомстве.

На место приехали сотрудники милиции. Предпринимаются все необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. На предприятии проводится эвакуация.

- Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства, которые связаны с предпринятыми мерами безопасности и благодарим за проявленное терпение и понимание, - сказали сотрудники милиции.

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