Фотофакт. В Каменце установили памятник грецкому ореху

В Каменце установили памятник грецкому ореху. Фото: "БрестСИТИ"

В Каменце установили первый в Беларуси памятник грецкому ореху. Об этом сообщает портал Kamenec.by.

Идею создания памятника объясняют тем, что в районе вырастают довольно крупные плоды грецкого ореха. Кованая композиция высотой 3,5 метра по инициативе коммунальных служб и спонсоров была установлена на площадке возле новой базы МЧС.

Дерево усыпано орехами: некоторые их еще зеленые, а у некоторых уже треснула кожура, а у подножья дерева лежат спелые.

В Каменце установили памятник грецкому ореху. Фото: Kamenec.by

Композиция была выполнена методом ручной ковки и частично – отливки в кузнечной мастерской. Стоимость памятника составляет около 12 тысяч рублей. Сумму собрали предприятия-спонсоры, а недостающие деньги доплатил районный бюджет.

Рядом с новой достопримечательностью Каменца установили камеру видеонаблюдения. Это было сделано для того, чтобы защитить памятник от вандалов.

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