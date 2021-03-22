В МВД сообщили о задержании администратора чата «Атолино» за распространение протестных газет и листовок

В МВД сообщили о задержании администратора чата «Атолино» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании администратора чата «Атолино» за распространение протестных газет и листовок. Информацию об этом разместили в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 40-летнего мужчину из Минского района в ходе мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Мужчина был задержан в пятницу, 19 марта, недалеко от Минска во время перевозки протестных газет и стикеров с незарегистрированной символикой, - рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что в автомобиле и гараже сотрудники милиции нашли более 15 тысяч экземпляров газет, свыше 12 тысяч стикеров и 4,5 тысячи протестных листовок.

- Данную продукцию должны были распространять в Минской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. В доме мужчины были изъяты ноутбук, газеты и бело-красно-белые полотна. Задержанного доставили в Минское РУВД, где на него были составлены протоколы за нарушение законодательства о СМИ. Помимо этого, мужчине вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму», - проинформировали в МВД.

Материалы проверки в отношении мужчины будут переданы в следственные органы для дачи правовой оценки его действиям.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что задержанный мужчина работает на частном предприятии по созданию рекламы. В прошлом он работал видеоинженером на телевидении, в 2020 году входил в штаб Виктора Бабарико, а также неоднократно принимал участие в воскресных маршах в Минске.

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