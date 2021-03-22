В Минске на пенсионере в ванной комнате загорелась одежда. Фото: БелТА

В Минске на пенсионере в ванной комнате загорелась одежда. Он умер. Информацию о случившемся опубликовали на сайте МЧС.

- В воскресенье, 21 марта, в МЧС поступило сообщение о том, что в квартире по улице Харьковская, 80 в результате пожара загорелась одежда на мужчине. Все произошло в ванной комнате, - прокомментировали в МЧС.

В ведомстве добавили, что пенсионер находился без сознания с ожогами 1 – 2 степеней (50% поверхности тела – Ред.).

- До приезда сотрудников МЧС медики пытались реанимировать мужчину, но в 18.30 они констатировали смерть, - отметили в МЧС.

Эвакуация не проводилась. Устанавливается, по каком причине произошел пожар.

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