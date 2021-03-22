В Беловежской пуще на начало 2021 года насчитали 675 зубров. Фото: БелТА

В национальном парке «Беловежская пуща» насчитали 675 зубров. Их поголовье увеличилось на 71 особь по сравнению с 2020-м годом. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на научный отдел национального парка.

- Для опытных специалистов учет и определение половозрастной структуры в небольших группах зубров не составляет затруднений. Сложности возникают лишь с большими скоплениями животных, отдельное стадо которых в национальном парке «Беловежская пуща» может насчитывать около 220 особей. Незаметно подойти к зубрам на открытых пространствах практически невозможно. Они быстро сбиваются в плотную группу, а это затрудняет их точный учет. В подобных случаях на помощь приходит фототехника с хорошей оптикой, - рассказали в научном отделе нацпарка.

На начало 2021 года в Беловежской пуще насчитали 675 зубров.

- Это на 71 особь больше, если сравнивать с 2020-м годов. Показатель рождаемости составил 12%, что незначительно ниже прошлогоднего уровня (в 2020-м данный показатель составлял 13% - Ред.). Детально установить половозрастную структуру молодняка (1,5 – 3,5 года) у ученых не получилось, так как зимой зубры сбивались в большие группы по 150-200 голов, - отметили в научном отделе.

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