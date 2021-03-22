Кратковременный снег и до +6 градусов: погода в Беларуси на 23 марта

Погода в Беларуси на 23 марта Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси во вторник, 23 марта, ожидается кратковременный снег и до плюс 6 градусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

По стране ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами прогнозируются небольшие осадки в виде кратковременного снега. Днем осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать северный с порывами от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов, по северу Беларуси местами от минус 10 до минус 13 градусов, в юго-западных районах – от минус 1 до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

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