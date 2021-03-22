Когда в Беларуси ждать потепления, рассказали синоптики

К концу недели в Беларуси потеплеет Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Потепление в Беларуси ожидается к концу недели. Об этом сообщили в Белгидромете.

«Установившаяся в этом году погода не успевает за календарем. Весна явно задерживается. Зимний характер погоды наблюдается в большинстве государств Европы, в том числе и в нашей стране. Северные ветры продолжают поставлять в южные широты холодный воздух», – сообщили синоптики, передает БЕЛТА.

В Белгидромете добавили, что минувшей ночью в Беларуси минимальная температура воздуха составила 1-8 градусов мороза, и во многих регионах выпал снег.

По прогнозам метеорологов, во вторник, 23 марта, погода будет прохладной. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем будет почти без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается северный умеренный. Ночью столбики термометров покажут от -4°С до -9°С, местами по северу прогнозируется мороз от -10°С до -13°С, в юго-западных районах будет -1°С… -3 °С, днем максимальная температура воздуха составит от +1°С до +6°С.

Это на 2-5 градусов ниже климатической нормы для этих чисел марта.

В среду и четверг, 24 и 25 марта, начнет теплеть, жителей Беларуси ожидает больше солнечных часов. В основном будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед, на дорогах и тротуарах местами скользко. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в среду ночью ожидается от -2°С до -8°С. Местами будет до -10°С. Днем прогнозируется плюсовая температура (от 2 до 9 градусов). В четверг ночью синоптики обещают от -6°С до +1°С, по юго-востоку республики местами столбики термометров покажут до -8°С. Днем будет от +3°С до +10°С.

Во многих районах растает снег.

В пятницу, 26 марта, в отдельных районах Беларуси ожидается небольшой дождь. Температура воздуха минимальная ночью будет от -2°С до +4°С. По юго-востоку прогнозируется до -5°С.

Днем максимально воздух прогреется до +4°С… +11°С.

В выходные будет еще теплее. Так, в субботу, 27 марта, ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха минимальная ночью составит от -1°С до +4°С, максимальная днем будет от +6°С… до +12°С, по юго-западу страны прогнозируется до +14°С.

В воскресенье, 28 марта столбики термометров ночью покажут от 0°С до +5°С, по югу местами до +7°С, днем максимально будет +5°С… +11°С.

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