Экс-министр культуры Юрий Бондарь получил новую должность. Фото: Telegram / Министерство образования

Бывший глава Министерства культуры Беларуси Юрий Бондарь назначен ректором ГУО «Республиканский институт высшей школы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Бондарь руководил Минкультом с 2017-го по 2020-й годы.

Министр образования Игорь Карпенко 22 марта представил нового ректора коллективу РИВШ.

«Бондарь хорошо знает теорию и практику высшей школы, имеет большой опыт управленческой деятельности в учреждении высшего образования, в том числе ректора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств». Кандидат политических наук, доцент», – поясняется в сообщении Министерства образования.

Также на счету Бондаря 67 научных публикаций в рецензируемых изданиях.

Карпенко уверен, что опыт, знания и профессионализм Бондаря позволят ему эффективно работать в должности ректора РИВШ.

Кроме того, министр образования вручил Почетную грамоту бывшему ректору Виктору Анатольевичу Гайсёнку за многолетний, добросовестный труд на благо национальной системы образования и пожелал ему дальнейших успехов. Гайсёнок продолжит работать в РИВШ.

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