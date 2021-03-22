Минская милиция отказалась заключать договор с организаторами Дня Воли из-за коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Организаторы Дня Воли в Минске получили отказ из милиции на просьбу в заключении договора. Об этом сообщил председатель Партии БНФ Рыгор Костусёв.

В ГУВД Минского горисполкома объяснили, что на фоне пандемии коронавируса и призывов ряда «экстремистских Telegram-каналов» выходить на улицы не представляется возможным провести массовое мероприятия, пишет «Радыё Свабода».

Опротестовать решение в суде до 25 марта организаторы не смогут из-за ограниченных сроков, считает Костусёв, и это значит, что горисполком вряд ли даст официальное разрешение заявителям на проведение Дня Воли.

Напомним, что заявка в Мингорисполком была подана 9 марта со стороны БСДП (Грамада), движения «За свабоду» и общественной организации БНФ «Адраджэнне». Они хотели провести митинг и шествие.

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