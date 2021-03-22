Сообщение о минировании предприятия «Крион» не подтвердилось: его автора ищет милиция

Сообщение о минировании предприятия «Крион» не подтвердилось. Фото: БЕЛТА

Информация о минирования предприятия «Крион» оказалась ложной. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

Напомним, что электронное сообщение о минировании поступило на почту компании 22 марта.

«Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения», – уточнили в милиции.

Там также напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовное наказание.

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