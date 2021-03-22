Песков прокомментировал информацию о том, обещал ли Лукашенко Путину конституционную реформу в Беларуси

Песков заявил, что Лукашенко не обещал Путину конституционную реформу в Беларуси
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Александр Лукашенко не мог давать обещаний Владимиру Путину по поводу конституционной реформы в Беларуси, потому что это внутреннее дело страны. Лукашенко только сообщил президенту России о дальнейших планах. Такое заявление сделал 22 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
– У них (президентов РФ и Беларуси) были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе, – уточнил Песков, его цитирует ТАСС.
По его словам, «тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал».
– Это внутреннее дело Беларуси, – добавил Песков.
Напомним, что 19 марта Лукашенко заявил, что во время переговоров с Путиным не давал обещаний относительно конституционной реформы, эту тему они обсуждали в общих чертах.
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