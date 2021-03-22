Песков прокомментировал информацию о том, обещал ли Лукашенко Путину конституционную реформу в Беларуси

Песков заявил, что Лукашенко не обещал Путину конституционную реформу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Александр Лукашенко не мог давать обещаний Владимиру Путину по поводу конституционной реформы в Беларуси, потому что это внутреннее дело страны. Лукашенко только сообщил президенту России о дальнейших планах. Такое заявление сделал 22 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

– У них (президентов РФ и Беларуси) были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе, – уточнил Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, «тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал».

– Это внутреннее дело Беларуси, – добавил Песков.

Напомним, что 19 марта Лукашенко заявил, что во время переговоров с Путиным не давал обещаний относительно конституционной реформы, эту тему они обсуждали в общих чертах.

Читайте также:

Подписан указ о Конституционной комиссии: ее возглавил Петр Миклашевич

Всего в составе 36 человек, среди которых есть представители госорганов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы (подробности).

«Референдум - в январе 2022-го, текст обновленной Конституции - не позднее 7 ноября»: Юрий Воскресенский о первом заседании Конституционной комиссии

В Беларуси начала работу Конституционная комиссия, чтобы организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона (подробности).

Названы основные направления будущего обновления Конституции Беларуси

Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции будет готов в течение года (подробности).