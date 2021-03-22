Доллар продолжил дорожать: курсы валют в Беларуси на 22 марта

Курс доллара вырос в Беларуси 22 марта 2021 года.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
С падения евро и российского рубля, но и роста долларов начались валютные торги на бирже в Беларуси в предпоследнюю неделю марта 2021-го года. Подробный курс валют в Беларуси сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Вот что происходит с курсом белорусского рубля в начале рабочей недели с 22 по 26 марта.
Как уже говорилось ранее, в плюс вышли только доллары. «Зеленый» потяжелел на 0,0063 белорусского рубля. В итоге за 1 доллар дают 2,6034 белрублей.
Европейская валюта, наоборот, стала легче потеряв от курса, установившегося перед выходными, 0,0023 белорусского рубля. Итоговый «вес» достиг за 1 евро 3,0955 белрубля.
Также стали дешевле и рубли России, потерявшие от прежней стоимости 0,0154 белрубля. В итоге за 100 рублей РФ дают уже 3,4912 белорусского рубля.
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