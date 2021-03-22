Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 марта 2021 года: число новых случаев болезни за сутки снизилось, умерли 9 человек

За сутки в республике выявлены 983 человека с коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снижение количества новых случаев с COVID-19 за сутки зафиксировал Минздрав. Об этом свидетельствует свежая официальная статистика по коронавирусу, опубликованная в Telegram-канале министерства.

Так, за сутки в республике выявлены 983 человека с коронавирусом, выписаны из больниц 726 пациентов. Накануне Минздрав сообщал о 1152 новых случаях болезни за сутки.

Кроме того, за прошедшие 24 часа скончались девять человек, у которых был выявлен коронавирус. Этот показатель уже несколько дней находится на этом уровне.

– Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 311 тысяч 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 302 тысячи 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус, – добавили в Минздраве.

За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 2 тысячи 166 пациентов с выявленным коронавирусом.

Также специалисты продолжают делать тесты для выявления заразившихся, за прошедшие сутки их проведено 10 тысяч 617. Всего в республике выполнили уже 5 миллионов 226 тысяч 399 тестов.

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