Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Иван Ургант на самоизоляции из-за подтвердившегося "ковида". Фото: Instagram @urgantcom

О том, что у известного российского телеведущего Ивана Урганта подтвердился коронавирус, он сообщил сам в своем Твиттере.

- Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, - написал шоумен в аккаунте и получил более 280 комментариев и еще 180 ретвитов записи.

В комментариях многие пожелали ведущему скорейшего выздоровления, а заодно спросили успел ли ведущий привиться российской вакциной до заражения.

Чуть позже Ургант дал более подробную информацию о своем коронавирусе и написал еще один твит.

- Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте», - уточнил он.

Таким образом российский телеведущий проанонсировал продолжение новости о своем инфицировании.

Также и пресс-служба «Первого канала» подтвердила информагентству РБК, что Иван Ургант заболел COVID-19, а также то, что «Вечерний Ургант» не закроется, а будет выходить в обычном режиме - ведущий будет «на удаленке».

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