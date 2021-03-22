Эксперты ВОЗ назвали новую версию распространения коронавируса

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения обнародовали новую возможную причину распространения коронавируса среди людей. По их словам, это могла быть торговля дикими животными в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, промежуточным звеном для SARS-CoV-2 могли стать циветты, которых продавали на рынке в Ухане, полагают опрошенные агентством ученые, в числе которых те, кто участвовали в расследовали ВОЗ.

Эксперты предположили, что одно из животных, которых продавали на рынке, стало промежуточным носителем, передавшим коронавирус от летучей мыши человеку.

Исследование ВОЗ проводилось зимой, его результаты обнародуют на этой неделе, но они не будут итоговыми, специалисты проведут еще дополнительные проверки за пределами Китая. Тогда они уже смогут раскрыть пути распространения инфекции.

Предварительно, два основных возможных источника передачи коронавируса человеку – это летучие мыши и небольшие хищные млекопитающие циветты, которые часто продавались на китайском рынке. Эксперты полагают, что летучие мыши контактировали с циветтами на рынке в Ухане, тем от них передался вирус, а затем от циветт – человеку.

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