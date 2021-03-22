Жуткая находка в Рогачевском районе: сельчане нашли в поле повозку, а в ней - три трупа

Сельчане увидели в поле повозку, а когда подошли были в ужасе. Фотоиллюстрация: pikaby.ru.

О том, что на территории Рогачевского района при невыясненных обстоятельствах погибли три мужчины, рассказали БелТА в пресс-службе УСК по Гомельской области.

Три мужских трупа обнаружили сельчане в поле рядом с деревней Малые Стрелки. Сначала местные жители увидели гужевую повозку, стоявшую в поле в 2,5 километра от села. А когда подошли, ужаснулись - в телеге и рядом были мертвые мужчины, сельчане из соседней деревни.

- Заявление поступило в милицию. Первичный осмотр сотрудников следственно-оперативной группы не выявил видимых телесных повреждений на телах погибших. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, - уточнил ив УСК.

По факту одновременной гибели трех мужчин идет следствие.

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