В суде прокурор огласил обвинение Виктору Бабарико - он вину не признал

Виктор Бабарико в суде не признал свою вину. Фото: sb.by.

В понедельник, 22 марта, после почти 4-недельного перерыва продолжился суд по делу над топ-менеджерами и экс-главой «Белгазпромбанка».

Судебное разбирательство объявлено открытым и проходит в суде Московского района Минска. Напомним, перерыв объявлялся из-за болезни одного из участников процесса.

На первом после возобновления суда слушаньи прокурор закончил зачитывать обвинение в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» - семь обвиняемых признали свою вину в полной степени, Виктор Бабарико свою вину не признал, пишет БелТА.

Уточняется, что экс-главу финучреждения Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой лиц, а также легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть бывших топ-менеджеров банка, являющихся одновременно замами Бабарико обвиняют в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Также в уголовном деле в качестве обвиняемого фигурирует совладелец и руководитель компании «Активлизинг», его обвиняют в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере - не менее 2,5 миллиона долларов.

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