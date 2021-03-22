Оксфордский университет прокомментировал безопасность вакцины AstraZeneca Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19, она безопасна и эффективная в 79% случаев. Об этом говорится в заключении экспертов по итогам третьей фазы клинических испытаний. Результаты исследования опубликованы на сайте Оксфордского университета.

Напомним, что этот препарат разработан специалистами университета совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

Испытывали вакцину в США, Чили и Перу, участвовали свыше 32 тысяч добровольцев всех возрастных групп. Им ввели две дозы препарата либо плацебо с интервалом в четыре недели.

«Эти данные показывают, что вакцина на 79% эффективна против COVID-19 с симптомами и на 100% эффективна против тяжелого или критического течения заболевания», – сказано в заключении экспертов.

Также по результатам испытаний вакцина признана безопасной. Это же подтвердили ранее полученные сведения во время исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, а также в ходе вакцинации в Соединенном Королевстве, отмечается в сообщении Оксфордского университета.

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