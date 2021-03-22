После изнасилования минчанин 14 лет скрывался, но все-таки был задержан в Москве

Насильник 14 лет скрывался от правоохранителей, но уйти от ответственности все же не смог и был задержан. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что спустя почти 14 лет после преступления подозреваемый в изнасиловании минчанин был задержан, рассказала пресс-служба СК.

Нападение на женщину произошло в Минске ночью 15 сентября 2007-го года. Нападавший мужчина совершил преступление во Фрунзенском районе белорусской столицы, после полового акта насильник также забрал у жертвы деньги и мобильник.

Тогда преступника вычислили буквально в течение пары дней. Им оказался минчанин 1982-го года рождения. Но узнав о возбуждении уголовного дела по обвинению в изнасиловании и грабеже (ч.1 ст.166 и ч.2 ст.206 УК РБ) 25-летний мужчина сбежал от правосудия. Долгие 14 лет он скрывался и даже был объявлен в международный розыск

- Работа по уголовному делу не прекращалась как следственными органами, так и подразделениями криминальной милиции. Отрабатывались все варианты возможных связей разыскиваемого с его близкими родственниками и знакомыми. Было установлено несколько почтовых адресов, которыми он мог для этого пользоваться. Было совершено множество и других следственных и процессуальных действий, - перечислили в СК.

В итоге следователям удалось узнать возможный адрес в Москве, по которому скрывается сбежавший преступник. В четверг, 18 марта 2021-го года разыскиваемого задержала московская полиция. Сейчас решается вопрос о его выдаче.

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